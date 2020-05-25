2020-05-25T09:31:14+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 25 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 25 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 25 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Время читать: 16 яростных читателей, рецензия. Когда: в течение дня. Где.

2. Таежная библиотека. Что: Неделя краеведа «Коренные народы ХМАО – Югры: обычаи, орудия труда, быт» в рамках празднования 90-летия со дня образования ХМАО – Югры. Когда: в течение дня. Где.

3. Городской драматический театр Нижневартовск. Что: Спектакль для семейного просмотра по мотивам рус.нар. сказки «Морозко». Когда: в течение дня. Где.

4. Концертно-театральный центр «Югра -Классик». Что: Онлайн-концерт «No rehearsal band»: Сергей Свиридов, Олег Боровков, Эдуард Бургардт. Когда: 25 мая 18.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Культурная онлайн-программа на 25 мая для югорчан на самоизоляции
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