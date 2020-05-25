В 25 детсадах Сургута начали работу дежурные группы
В Сургуте с 25 мая в 25 дошкольных образовательных учреждениях для воспитанников, чьи родители работают в структурах жизнеобеспечения и не имеют возможности отставить ребенка дома, будут функционировать дежурные группы
- В случае необходимости определения ребенка в дежурную группу родителям необходимо обратится к руководителю образовательной организации, которую ранее посещал ребенок, - пояснили в пресс-службе департамента образования администрации Сургута.
Напомним телефон горячей линии по вопросам организации работы дежурных групп в городе: 8(3462) 35-52-00.
Мобильные дежурные группы функционируют в следующих учреждениях: МБДОУ № 4, 8, 9, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 38, 56, 61, 78, 89.
ИСТОЧНИК KP.RU