2020-05-25T09:01:20+03:00
Общество

Югорчанам рассказали о моллюсках, населявших регион 400 млн лет назад

В ХМАО постоянно находят древних аммонитов
Руслан Савинов
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Югорчанам рассказали о моллюсках, населявших регион 400 млн лет назад. Фото раковины аммонита, Березовский район, Музей Природы и Человека ХМАО.Югорчанам рассказали о моллюсках, населявших регион 400 млн лет назад. Фото раковины аммонита, Березовский район, Музей Природы и Человека ХМАО.
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Сотрудники музея Музей Природы и Человека ХМАО рассказали в своей лекции на официальных онлайн-ресурсах об аммонитах Югры - моллюсках, населявших регион около 400 млн лет назад.

- Эти хищники были широко распространены в мировом океане, затем вымерли около 65 млн. лет назад вместе с динозаврами. А вот их близкие родственники дожили до наших дней – это осьминоги, кальмары, каракатицы и наутилусы, - пояснили сотрудники музеяю

Они добавили, что в Югре найти раковины аммонитов в предгорьях восточного склона Северного и Приполярного Урала на р. Северная Сосьва и ее притоках – р. Манья, Лопсия, Толья, Маурынья, Яны-Манья и Ятрия.

Добавим, что возраст местонахождений насчитывает от 360 до 80 миллионов лет:

- Еще одно местонахождение, расположенное на р. Большой Юган, образовалось благодаря деятельности ледника, который около 200 тысяч лет назад перенес на большое расстояние горные породы юрского возраста, - добавили музейщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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