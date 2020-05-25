2020-05-25T08:19:10+03:00
Происшествия

Автомобиль опрокинулся в обочине в Октябрьском районе

За минувшие дни случилось десять ДТП
Руслан Савинов
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Автомобиль опрокинулся в обочине в Октябрьском районе. Фото ГИБДД по ХМАО.Автомобиль опрокинулся в обочине в Октябрьском районе. Фото ГИБДД по ХМАО.
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На территории ХМАО с 22 по 24 мая один человек погиб, 18 – получили травмы, в том числе два несовершеннолетних, в десяти дорожно-транспортных происшествиях. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Так, накануне, 24 мая, в 17:10 на 155 км автодороги «Югра» в Октябрьском районе 45-летний водитель за рулем «Черри», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд на правую обочину с последующим опрокидыванием авто.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, а два пассажира получили травмы.

Кроме того, в Югре сотрудники ГИБДД задержали 57 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и трех – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 72 водителя привлечены к ответственности, 103 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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