2020-05-25T07:39:39+03:00
Общество

В ХМАО за неделю произошло почти полсотни пожаров

В большинстве случаев горели бани
Руслан Савинов
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В ХМАО за неделю произошло почти полсотни пожаровВ ХМАО за неделю произошло почти полсотни пожаров
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В Югре с 18 по 24 мая случилось 49 пожаров. Известно, что пожарно-спасательные подразделения отстояли имущества югорчан на сумму более 8,9 миллиона рублей.

- В большинстве случаев горели бани - 12, дачи - 8, хозяйственные постройки - 6. Десять раз пожарные выезжали на возгорания мусора, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Отмечается, что основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.

- От огня пострадали 32 строения и четыре транспортных средства. Травмы получили три человека, - рассказали спасатели.

Также пожарно-спасательные подразделения 16 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП: спасен 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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