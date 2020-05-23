В Сургуте коечный фонд для лечения больных коронавирусом увеличат в полтора раза

23 Май 2020 2020-05-23T09:45:04+03:00

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Коечный фонд в окружной больнице Сургута, где проходят лечение 340 человек с коронавирусом и подозрением на него, к понедельнику увеличат в полтора раза, до 610 коек. Такую информацию озвучили участники заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, которое состоялось накануне в Югре.

Как отметили на заседании, в окружной департамент здравоохранения поступило 231 обращение медработников в связи с дополнительными выплатами для борющихся с коронавирусом. Как правило это связано с недостаточным объемом разъяснительной работы в организациях, а также с проблемами выполнения регламентов в отношении бригад и сотрудников, которые работают с коронавирусными пациентами.

Кроме того, подчеркнули участник заседания оперативного штаба, в муниципалитетах необходимо усилить контроль за соблюдением жителями масочного режима в общественных местах, магазинах. Также одобрено более 6000 заявок малого и среднего бизнеса с общим количеством сотрудников 26 тысяч человек на компенсацию заработной платы за апрель. Общая сумма компенсаций составила 79 миллионов рублей. Глава региона Наталья Комарова поручила публиковать более доступную с точки зрения восприятия информацию о мерах поддержки предпринимателей, пострадавших в условиях ухудшения эпидситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU