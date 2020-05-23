2020-05-23T09:12:11+03:00
Общество

В Югре ограничивают въезд в Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский

Ограничения связаны со сложной эпидемиологической ситуацией
Есен Абилькенов
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Ограничения связаны со сложной эпидемиологической ситуациейОграничения связаны со сложной эпидемиологической ситуациейФото: pixabay.com
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Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса провела губернатор Югры Наталья Комарова. Как отметили участники мероприятия, доля бессимптомных среди заразившихся коронавирусом снижается и составляет уже около 40%. Рост случаев с клиническими проявлениями за последнее время связан с поздними обращениями граждан к медикам.

Наиболее сложная ситуация развивается в Сургутском районе, где зарегистрировано 400 случаев коронавируса. Ситуация оценивается как крайне неблагоприятная и имеет стойкую тенденцию к росту. Высокие показатели заболеваемости также отмечаются в Мегионе, Когалыме, Нефтеюганске.

Принято решение по ограничению с 23 мая въезда и выезда граждан в Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский на период эпидемиологического неблагополучия. Исключение – для работающих в указанных населенных пунктах при наличии подтверждающих документов или электронного уведомления. На дорогах к Лянтору, Федоровскому и Нижнесортымскому устанавливаются КПП для проверки документов и состояния здоровья въезжающих и выезжающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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