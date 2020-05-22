Жителям трех субъектов РФ временно запретили въезд в Югру
В Ханты-Мансийском автономном округе введены дополнительные меры для граждан, пребывающих в регион с 25 мая из следующих субъектов РФ: Башкортостан, Дагестан, и Якутия.
Кроме того, внесены изменения в ряд предыдущих постановлений. Например, теперь доноры могут посещать центры крови и другие организации.
Упомянутые решения опубликованы в постановлении губернатора ХМАО сегодня, 22 мая.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.
Всего на 22 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1510 случаев коронавирусной инфекции, 520 - выздоровели, 13 человек ранее умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU