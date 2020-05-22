Подрядчик приступил к ремонту дорог Лянтора
Строительная компания из Сургута начала проведение ремонта асфальтобетонного покрытия магистралей Лянтора.
- Ремонтом охватят участки дорог по улицам: Набережная, Лесная, Комсомольская, Назаргалеева, Эстонских дорожников, во дворе дома № 10 четвертого микрорайона, территория в первом микрорайоне. Общая площадь ремонта - 9840 кв. м., - пояснили в пресс-службе администрации города.
Также на магистральных дорогах подрядчики наносят разметку и ведут работы по содержанию улично-дорожной сети. Вскоре планируется приступить к ремонту полотна по ул. Северная, а затем - на площади в первом микрорайоне, между ДК «Нефтяник», административным зданием Лянторского хантыйского этнографического музея и Спортшколой № 1 Сургутского района.
Добавим, что на ремонт дорог выделено более 40 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU