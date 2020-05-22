Подрядчик приступил к ремонту дорог Лянтора

22 Май 2020 2020-05-22T16:17:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительная компания из Сургута начала проведение ремонта асфальтобетонного покрытия магистралей Лянтора.

- Ремонтом охватят участки дорог по улицам: Набережная, Лесная, Комсомольская, Назаргалеева, Эстонских дорожников, во дворе дома № 10 четвертого микрорайона, территория в первом микрорайоне. Общая площадь ремонта - 9840 кв. м., - пояснили в пресс-службе администрации города.

Также на магистральных дорогах подрядчики наносят разметку и ведут работы по содержанию улично-дорожной сети. Вскоре планируется приступить к ремонту полотна по ул. Северная, а затем - на площади в первом микрорайоне, между ДК «Нефтяник», административным зданием Лянторского хантыйского этнографического музея и Спортшколой № 1 Сургутского района.

Добавим, что на ремонт дорог выделено более 40 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU