Бывшего полицейского подозревают в получении взятки в Сургуте

22 Май 2020 2020-05-22T16:07:19+03:00

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В отношении оперуполномоченного Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте за получение взятки возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье «Получение взятки за незаконные действия, с вымогательством».

По данным следствия, 16 апреля сотрудник транспортной полиции при исполнении должностных обязанностей задержал жителя Сургута, у которого находились наркотики. Оставшись с задержанным наедине, угрожая и пообещав посодействовать в переквалификации его действий на менее тяжкое преступление, склонил задержанного к взятке 15 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

Сейчас оперуполномоченный задержан. Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU