2020-05-22T14:42:24+03:00
Общество

Госавтоинспекторы ХМАО призвали родителей не оставлять детей одних в автомобиле

«Буквально на минуточку» может обернуться трагедией
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы ХМАО призвали родителей не оставлять детей одних в автомобилеГосавтоинспекторы ХМАО призвали родителей не оставлять детей одних в автомобилеФото: pixabay.com
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В жаркую погоду даже несколько минут нахождения ребенка в душном, разогретом салоне автомобиля может привести к трагедии. Об этом напоминает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

- К сожалению, зачастую, взрослые оставляют детей «буквально на минуточку», чтобы забежать в магазин, на почту, банкомат, заплатить за бензин... в то время, как с оставленным в автомобиле ребенком может произойти что угодно. Транспортное средство могут угнать, эвакуировать, машина может начать самопроизвольное движение, возгорание, дорожно-транспортное происшествие, тепловой удар у ребенка …, - напоминают югорчанам в ГИБДД по ХМАО.

Добавим, что за оставленного ребенка в машине в ряде случаев предусмотрена даже уголовная ответственность:

- За столь серьезную угрозу жизни и здоровью ребенка, предусмотрена статья в УК РФ. Ст. 125 УК РФ, которая гласит об оставлении в опасности, имеет санкцию вплоть до реального лишения свободы, - напомнили автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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