Выдача разрешения на перевозку пассажиров такси в ХМАО станет платной

22 Май 2020 2020-05-22T14:12:41+03:00

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Правительство ХМАО определило, что выдача разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в регионе станет платной.

По словам руководителя госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Югры Дмитрия Сергиенко, решение стало результатом анализа сложившейся практики по урегулированию перевозки пассажиров и багажа легковым такси в субъектах РФ и на территории округа.

Специалисты выявили неоднократные факты прекращения перевозчиками деятельности на время проведения проверок при осуществлении регионального контроля за перевозками такси. После их окончания юнлица и ИП повторно обращаются за получением разрешений на перевозку и тем самым умышленно уходят от контроля за соблюдением требований законодательства РФ.

Добавим, что проект закона направлен на рассмотрение в думу ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU