Руководителя УК в Нягани оштрафовали
Правоохранители Нягани провели проверку по обращению жителя города о нарушении его прав управляющей компанией.
- Установлено, что вопреки требованиям законодательства руководитель УК по запросу собственника жилого помещения не ознакомил его с запрашиваемыми документами и информацией, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В отношении директора предприятия возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье «Отказ в предоставлении информации».
Добавим, что мировой судья по результатам рассмотрении дела привлек виновное должностное лицо к ответственности и оштрафовал.
ИСТОЧНИК KP.RU