2020-05-22T12:37:47+03:00
Общество

Руководителя УК в Нягани оштрафовали

Должностное лицо нарушил права собственника жилого помещения
Руслан Савинов
Поделиться:
Руководителя УК в Нягани оштрафовалиРуководителя УК в Нягани оштрафовалиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители Нягани провели проверку по обращению жителя города о нарушении его прав управляющей компанией.

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства руководитель УК по запросу собственника жилого помещения не ознакомил его с запрашиваемыми документами и информацией, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении директора предприятия возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье «Отказ в предоставлении информации».

Добавим, что мировой судья по результатам рассмотрении дела привлек виновное должностное лицо к ответственности и оштрафовал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководителя УК в Нягани оштрафовали
Профицит бюджета ХМАО в первом квартале 2020 года превысил 25 млрд рублей
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
В Ханты-Мансийске продолжат развивать инфраструктуру для велосипедистов
Детям – сиротам в Югре повысили компенсации за проезд в транспорте
Культурная онлайн-программа на 22 мая для югорчан на самоизоляции
Мировой нефтяной совет поздравил югорчан с добычей 12 млрд тонн нефти
В Югре обсудили меры противодействия информационным фейкам в период пандемии
Въезд в три пункта Сургутского района ограничили
Во дворе в Сургуте сбили ребёнка
Погода в Югре 22 мая: небольшое похолодание
Оператор заправочной станции в Сургутском районе чуть не взорвал газовый баллон
В Югре ожидаются грозы и сильный ветер
Комсомольское озеро начали благоустраивать в Нижневартовске
Сургутянин спас двух тонущих подростков
Следователи ХМАО проводят проверку по сообщению медиков о неполных выплатах
Когда в Нижневартовске начнут отключать горячую воду?
Глава депздрава ХМАО: «Ни одна больница региона не закрыта на карантин»
В Сургутском районе могут развернуть блокпосты на время пандемии
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме
В жилом доме на улице Мира в Сургуте произошло возгорание
В какое время можно гулять по улице в ХМАО в период пандемии?
Регоператор ХМАО возобновил обустройство контейнерных площадок