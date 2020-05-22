Руководителя УК в Нягани оштрафовали

22 Май 2020 2020-05-22T12:37:47+03:00

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Правоохранители Нягани провели проверку по обращению жителя города о нарушении его прав управляющей компанией.

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства руководитель УК по запросу собственника жилого помещения не ознакомил его с запрашиваемыми документами и информацией, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении директора предприятия возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье «Отказ в предоставлении информации».

Добавим, что мировой судья по результатам рассмотрении дела привлек виновное должностное лицо к ответственности и оштрафовал.

ИСТОЧНИК KP.RU