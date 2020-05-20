Югорчанин ударом ножу убил своего друга
Правоохранители Мегиона направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в убийстве приятеля мужчины.
По данным следствия, в начале сентября 2019 года в пгт. Высокий во время распития алкоголя между знакомыми произошла ссора:
- 44-летний злоумышленник ударил ножом в область груди 39-летнего приятеля. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте преступления, - пояснили в пресс-службе региональной прокураторы.
Судом заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU