2020-05-20T09:43:29+03:00
Происшествия

Югорчанин ударом ножу убил своего друга

Мужчине грозит длительный тюремный срок
Руслан Савинов
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Югорчанин ударом ножу убил своего другаЮгорчанин ударом ножу убил своего другаФото: pixabay.com
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Правоохранители Мегиона направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в убийстве приятеля мужчины.

По данным следствия, в начале сентября 2019 года в пгт. Высокий во время распития алкоголя между знакомыми произошла ссора:

- 44-летний злоумышленник ударил ножом в область груди 39-летнего приятеля. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте преступления, - пояснили в пресс-службе региональной прокураторы.

Судом заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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