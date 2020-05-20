Югорчанин ударом ножу убил своего друга

20 Май 2020 2020-05-20T09:43:29+03:00

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Правоохранители Мегиона направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в убийстве приятеля мужчины.

По данным следствия, в начале сентября 2019 года в пгт. Высокий во время распития алкоголя между знакомыми произошла ссора:

- 44-летний злоумышленник ударил ножом в область груди 39-летнего приятеля. От полученного телесного повреждения мужчина скончался на месте преступления, - пояснили в пресс-службе региональной прокураторы.

Судом заключил обвиняемого под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU