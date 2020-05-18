2020-05-18T13:46:55+03:00
Общество

Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жилья

Проблема балков до сих про актуальна
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жильяГубернатор ХМАО рассказала о ходе расселения аварийного жильяФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова с главами муниципалитетов оценила ход выполнения обязательств органов власти за достижение контрольных показателей по обеспечению жильем жителей региона.

- Так, до 1 сентября 2025 года в Югре подлежит расселению 431,3 тыс.кв.м. аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017. По состоянию на 1 мая 2020 года расселено 12,4 тыс. кв. м. Планка до конца этого года - 80,6 тыс. кв.м. Введено в эксплуатацию нового жилья 9,2% из запланированных на 2020 год 1,005 тыс. кв. м., - написала в своем официальном аккаунте в соцсети «Инстаграм» Наталья Комарова.

Отдельно она высказалась о сносе балков:

- В Югре не снесены 1 344 балка, из них не расселены 873 балка- это данные на 1 мая 2020 года. Здесь предельный срок - 1 сентября 2020 года, - уточнила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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