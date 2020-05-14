2020-05-14T15:50:33+03:00
Общество

Строительство домов в пятом микрорайоне Лянтора завершается

Остались внутренние отделочные работы
Руслан Савинов
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Строительство домов в пятом микрорайоне Лянтора завершается. Фото администрации города.Строительство домов в пятом микрорайоне Лянтора завершается. Фото администрации города.
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Пятая очередь строительства многоквартирного жилого дома № 13 в пятом микрорайоне Лянтор завершается. На объекте переходят к внутренним отделочным работам, а в ближайшее время планируется демонтировать строительные краны.

- Близки к завершению отделочные внутренние работы в квартирах монолитного многоквартирного жилого дома № 11 в пятом микрорайоне. Планируется проведение обследования на готовность жилых помещений к переезду лянторцев по программе переселения из аварийного жилья, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Также практически завершен первый этап строительства малоэтажного дома в седьмом микрорайоне Лянтора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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