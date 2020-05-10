Югорским призывникам разрешили выходить из дома

10 Май 2020 2020-05-10T16:13:41+03:00

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В Югре гражданам призывного возраста разрешили покидать свои дома. Теперь они могут посещать учреждения по вопросам, связанным с их призывом на военную службу. Сами призывные комиссии начнут работать с 12 мая.

– Всего подлежат изучению 7396 человек, из них 1 355 призывников. Обеспеченность первичными средствами защиты и дезинфицирующими средствами позволяет качественно провести мероприятия. Для того, чтобы минимизировать риски их инфицирования при транспортировке к местам службы, в весенний призыв отправка будет осуществляться только в Свердловскую область, – сообщил военный комиссар автономного округа Денис Буров.

Директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский в свою очередь отметил, что в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Пыть-Яхе перед отправкой на окружной сборный пункт организуют тестирование призывников на наличие антител к коронавирусу.

– С 12 по 20 мая, пока на сборном пункте будут находиться призывники, весь персонал должен находиться там безвыездно, чтобы мы могли быть уверены, что туда не попадет бессимптомный носитель инфекции. Нужно предусмотреть все необходимое для проживания там персонала, – резюмировала глава региона Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU