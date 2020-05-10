2020-05-10T16:03:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом

Пациенту было 57 лет
Вадим Бегун
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В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом. Фото - pixabay.comВ Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом. Фото - pixabay.com
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В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом. Мужчине было всего 57 лет.

По информации департамента здравоохранения Югры, ранее северянина перевели из Когалымской городской больницы в инфекционное отделение СОКБ для обследования и дальнейшего лечения. В ведомстве отметили, что врачи сделали все возможное для спасения жизни пациента, однако у него был ряд сопутствующих заболеваний, осложнявших лечение.

– Выражаем соболезнования родным и близким. Соблюдайте все необходимые меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция может быть опасна для граждан любого возраста, – сообщил в Оперативном штабе Югры.

Там напомнили, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую «горячую линию» региона 8 800 301 68 88, которая работает в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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