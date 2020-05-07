Югорчанин избил до смерти родную мать

7 Май 2020 2020-05-07T18:57:46+03:00

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Урайский межрайонный следственный отдел следственного управления Следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Кондинского района. Мужчину подозревают в совершении преступления, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия, 4 мая подозреваемый был пьян и находился в доме своей 88-летней матери в пгт. Кондинское,

- В ходе ссоры с матерью из-за частого употребления алкоголя и угроз выгнать его из дома, он силой толкнул ее, повалил на пол и нанес не менее 20 ударов по голове, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Известно, что от полученных травм пенсионерка скончалась в медучреждении через непродолжительное время.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления: решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU