2020-05-05T17:19:33+03:00
Происшествия

Менеджер из Сургута торговал на досуге боеприпасами

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Менеджер из Сургута торговал на досуге боеприпасамиМенеджер из Сургута торговал на досуге боеприпасамиФото: pixabay.com
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В Сургуте задержали подозреваемого в незаконном сбыте оружия. Подробности обезвреживания преступника стали известны от пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийского автономного округа.

- Злоумышленником оказался 44-летний сургутянин, менеджер одного из магазинов города. Он сбыл боеприпасы 21-летнему молодому человеку, который через тайники-закладки перепродавал их третьим лицам, - пояснили полицейские.

Были изъяты 31 патрон калибра 9 мм., изготовленные промышленным способом.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Сейчас сургутянин под подпиской о невыезде.

Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности и другого участника преступной схемы, продававшего боеприпасы через тайники-закладки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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