2020-05-03T09:09:17+03:00
Общество

Имена трех подростков из Югры занесли в Почётную книгу «Горячее сердце-2020»

Ребята спасли из горящего дома женщину
Анна Полякова
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Имена трех подростков из Югры занесли в Почётную книгу «Горячее сердце-2020» Фото: 86.mchs.gov.ruИмена трех подростков из Югры занесли в Почётную книгу «Горячее сердце-2020» Фото: 86.mchs.gov.ru
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Трое подростков из ХМАО Руслан Иванченко, Никита Смирнов и Владислав Стебельский стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы. Имена юных жителей Лангепаса занесены в Почётную книгу «Горячее сердце-2020».

Фото: 86.mchs.gov.ru

Фото: 86.mchs.gov.ru

Во время пожара ребята спасли женщину. Это произошло 5 марта 2019 года. Вечером друзья гуляли, когда увидели встревоженную группу взрослых. Оказалось, неподалеку горит дом, и женщина зовет на помощь. Пожарных к тому времени уже вызвали, но возникли сомнения, успеют ли они доехать. К тому моменту подъезд был в дыму, ничего не видно, дышать не чем.

Пока взрослые думали, что же делать, ребята бросились спасать женщину, проживавшую на четвертом этаже. Подростки попытались прикрыть лица шапками, чтобы не надышаться едким дымом, но тщетно. Тогда они попросили мокрые полотенца у соседей с нижних этажей. Никите и Руслану стало плохо по дороге наверх, но Владиславу удалось проникнуть в квартиру, где звала на помощь женщина.

Однако женщина в состоянии шока не хотела уходить, потому что в квартире оставалась ее мать, которая была уже мертва. Владислав нашел подходящий аргумент: «Да, она погибла, но разве она хотела бы, чтобы погибли и вы тоже?». Они вместе вышли на свежий воздух. Приехавший после этого пожарный расчет быстро потушил пламя.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Фото: 86.mchs.gov.ru

Поступок ребят был оценен как настоящий пример героизма, мужества и находчивости. Для них слова «честь и долг» – не пустой звук. Подростки несколько лет занимаются в объединении Поисковый клуб «Обелиск» Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи. Возможно, примеры чужих подвигов закалили характеры молодых людей, сформировали их настоящими героями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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