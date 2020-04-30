Появились дополнительные варианты решения проблемы обеспечения жильем сирот в Югре

30 Апр 2020 2020-04-30T18:15:16+03:00

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Законодатели ХМАО внесли изменения в закон «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах соцподдержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Югре». С законодательной инициативой выступила прокуратура региона.

По состоянию на 1 января 2020 года не обеспечены жильем 271 ребенок-сирота: для них в ХМАО куплено либо строится по договорам долевого участия в строительстве только 146 квартир.

- В итоге из выделенных в 2019 году денег девять муниципалитетов не смогли использовать 193,1 млн. рублей на упомянутые выше цели, - пояснили в пресс-службе думы региона.

- Изменения позволят органам местного самоуправления расширить варианты решения проблем по своевременному обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на территории ХМАО, – рассказал о принятых поправках председатель думы Югры Борис Хохряков.

ИСТОЧНИК KP.RU