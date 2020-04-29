Художественный музей Ханты-Мансийска пригласил югорчан на онлайн - программу
Государственный художественный музей Ханты-Мансийска приготовил онлайн-программы для своих посетителей, которые вынуждены оставаться дома на период пандемии. Югорчан ждут: видео-рубрики, мастер-классы, виртуальные туры, лекции и познавательные онлайн проекты.
Все мероприятия храма культуры в одном месте, в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».
Итак, познакомиться с историей русского искусства приглашает видеорубрика «Искусство в книге». В течение дня, сотрудники музея проводят видеообзоры книг по русскому искусству. В преддверии юбилея музея также подготовлен обзор лучших выставок прошлых лет «Из наших архивов», который обновляется еженедельно.
С прочими рубриками можно ознакомиться на официальном ресурсе музея.
ИСТОЧНИК KP.RU