2020-04-29T18:42:29+03:00
Общество

Художественный музей Ханты-Мансийска пригласил югорчан на онлайн - программу

Коронавирус не повод отказать себе в посещении храма культуры
Руслан Савинов
Поделиться:
Художественный музей Ханты-Мансийска пригласил югорчан на онлайн - программу. Фото департамента культуры ХМАО.Художественный музей Ханты-Мансийска пригласил югорчан на онлайн - программу. Фото департамента культуры ХМАО.
Изменить размер текста:

Государственный художественный музей Ханты-Мансийска приготовил онлайн-программы для своих посетителей, которые вынуждены оставаться дома на период пандемии. Югорчан ждут: видео-рубрики, мастер-классы, виртуальные туры, лекции и познавательные онлайн проекты.

Все мероприятия храма культуры в одном месте, в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».

Итак, познакомиться с историей русского искусства приглашает видеорубрика «Искусство в книге». В течение дня, сотрудники музея проводят видеообзоры книг по русскому искусству. В преддверии юбилея музея также подготовлен обзор лучших выставок прошлых лет «Из наших архивов», который обновляется еженедельно.

С прочими рубриками можно ознакомиться на официальном ресурсе музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Активисты ОНФ в Югре помогли многодетной вартовчанке
Художественный музей Ханты-Мансийска пригласил югорчан на онлайн - программу
В свой выходной день росгвардеец в Югре обезвредил преступника
В Нижневартовске продолжили дезинфекцию общественных пространств
Уровень воды в реках около поселков Угут и Салым приблизился к критическому
Банда сургутян ограбила местного жителя
Уровень заболеваемости югорчан описторхозом признали высоким
В Когалыме взялись за обновление дорожной разметки
Пьяный хантымансиец сообщил о ложном теракте
Большинство новых случаев коронавируса вновь зафиксированы в Ханты-Мансийском районе
Югорчанин до смерти избил подругу
Медработников Югры, борющихся с пандемией, еженедельно тестируют на коронавирус
Жительница Свердловской области в шапке и парике ограбила югорчанку
Житель Октябрьского района уговорил знакомого употребить наркотики
В Сургутском районе увеличили расходы бюджета
Около 420 гектаров площади Сургута обрабатывают против клещей
Еще четверо югорчан излечились от коронавируса
Более тысячи югорчан получили срочную социальную помощь
Житель Мегиона прятал по десяткам тайников-закладок «синтетику»
Уже 93 предприятия в Югре признали системообразующими