Художественный музей Ханты-Мансийска пригласил югорчан на онлайн - программу

29 Апр 2020 2020-04-29T18:42:29+03:00

Коронавирус не повод отказать себе в посещении храма культуры

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Государственный художественный музей Ханты-Мансийска приготовил онлайн-программы для своих посетителей, которые вынуждены оставаться дома на период пандемии. Югорчан ждут: видео-рубрики, мастер-классы, виртуальные туры, лекции и познавательные онлайн проекты.

Все мероприятия храма культуры в одном месте, в сообществе музея в соцсети «ВКонтакте».

Итак, познакомиться с историей русского искусства приглашает видеорубрика «Искусство в книге». В течение дня, сотрудники музея проводят видеообзоры книг по русскому искусству. В преддверии юбилея музея также подготовлен обзор лучших выставок прошлых лет «Из наших архивов», который обновляется еженедельно.

С прочими рубриками можно ознакомиться на официальном ресурсе музея.

ИСТОЧНИК KP.RU