Девушка ударила в живот ножом своего сожителя в Нефтеюганске

28 Апр 2020 2020-04-28T17:03:08+03:00

Девушка ударила в живот своего сожителя в Нефтеюганске Фото: pixabay.com

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В Нефтеюганске наряду группы задержания поступила информация о ножевом ранении в одном из домов пятого микрорайона. Подробности инцидента стали известны от стражей порядка.

- На месте происшествия росгвардейцы обнаружили мужчину, которому требовалась экстренная медпомощь, пострадавший получил ножевое ранение в область живота. Была задержана 23-летняя девушка, подозреваемую в нанесении в алкогольном опьянении при бытовой ссоре удар кухонным ножом 36-летнему сожителю, - пояснили в пресс-службе Росгвардии Ханты-Мансийского автономного округа.

Мужчина госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU