2020-04-28T05:01:19+03:00
Общество

Погода в Югре 28 апреля: дождь и туман с утра

Температура днем поднимется до +17 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 28 апреля: дождь и туман с утраПогода в Югре 28 апреля: дождь и туман с утраФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 28 апреля, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет дождь, ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, днем +12, +17 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидаются осадки. Ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +11 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой дождь. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздух днем составит +13, +15 градусов.

На Руси этот день называли «Пудов день». По погоде отмечали: если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи выставляли на свежий воздух

ИСТОЧНИК KP.RU

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