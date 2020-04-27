Югорчанке грозит штраф за фейк о нехватке аппаратов ИВЛ
В отношении местной жительницы, разместившей в соцсети недостоверную информацию о нехватке аппаратов ИВЛ, полицией Нефтеюганска составлен протокол об административном правонарушении.
- В одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» жительница Нефтеюганска оставила комментарий под постом об опасности распространения коронавируса. Женщина написала о том, что в ХМАО недостаточное количество аппаратов для ИВЛ, поэтому на всех заболевших инфекцией их не хватит, - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Вскоре полицейские установили личность гражданки, оставившей комментарий: ею оказалась 42-летняя местная жительница.
Отмечено, что трудовую деятельность в медучреждении она не осуществляет, достоверными сведениями о количестве устройств в специализированных учреждениях не обладает.
Был составлен протокол об административном правонарушении, женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. К настоящему моменту фейковая информация удалена.
ИСТОЧНИК KP.RU