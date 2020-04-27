Югорчанке грозит штраф за фейк о нехватке аппаратов ИВЛ

27 Апр 2020 2020-04-27T13:31:53+03:00

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В отношении местной жительницы, разместившей в соцсети недостоверную информацию о нехватке аппаратов ИВЛ, полицией Нефтеюганска составлен протокол об административном правонарушении.

- В одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» жительница Нефтеюганска оставила комментарий под постом об опасности распространения коронавируса. Женщина написала о том, что в ХМАО недостаточное количество аппаратов для ИВЛ, поэтому на всех заболевших инфекцией их не хватит, - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре полицейские установили личность гражданки, оставившей комментарий: ею оказалась 42-летняя местная жительница.

Отмечено, что трудовую деятельность в медучреждении она не осуществляет, достоверными сведениями о количестве устройств в специализированных учреждениях не обладает.

Был составлен протокол об административном правонарушении, женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. К настоящему моменту фейковая информация удалена.

ИСТОЧНИК KP.RU