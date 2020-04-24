2020-04-24T16:08:02+03:00
Общество

За рубежом находятся до сих пор 390 югорчан

Из-за пандемии их возвращение домой затянулось
Руслан Савинов
Поделиться:
За рубежом находятся до сих пор 390 югорчанЗа рубежом находятся до сих пор 390 югорчанФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Стало известно, что за рубежом находится свыше 390 граждан России - жителей Югры. Об этом стало известно на заседании оперативного регионального штаба.

- Благодаря поручению сформирован борт и принято решение, что граждане, даже не имеющие билетов, жители Югры, будут вывезены на безвозмездной основе. Это очень взвешенное, выверенное решение, - заявил заместитель губернатора ХМАО Андрей Зобницев.

Возвращение 390 югорчан затянулось из-за разбушевавшейся в мире пандемии коронавируса. Напомним об эпидобстановке в Югре:

- На 24 апреля 2020 года в ХМАО лабораторно подтверждено 217 случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципалитетах. За минувшие сутки подтверждено два новых случая: в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, - уточнила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперативный штаб по коронавирусу в ХМАО принял ряд важных решений
За рубежом находятся до сих пор 390 югорчан
Югорские МФЦ расширили перечень услуг
Волонтеры из Югорска печатают на 3Д - принтере защитные щитки врачам
Молодые семьи Ханты-Мансийска покажут, что они «молоды и счастливы»
Солнечный парк появится в Сургутском районе
Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома
Власти Югры дополнили список мер по поддержке предпринимателей
Югорчанам напомнили, что балкон – не место для пикника с шашлыками
Губернатор ХМАО дала пояснения югорчанам по поводу режима работы
На двух югорских трассах проводится тотальная проверка водителей на трезвость
Жительница Урая обманула центр занятости: ей грозит тюремный срок
Половодье в Югре может затронуть 47 населенных пунктов
Глава Мегиона ответил на вопросы горожан
Югорчане перевели аферистам за сутки полтора миллиона рублей
В летних лагерях Сургутского района дети займутся изучением английского
Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипеда
Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районе
Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу
За невыплату зарплаты директора компании дисквалифицировали на год в Кондинском районе