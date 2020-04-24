24 Апр 2020 2020-04-24T16:08:02+03:00

За рубежом находятся до сих пор 390 югорчан Фото: pixabay.com

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Стало известно, что за рубежом находится свыше 390 граждан России - жителей Югры. Об этом стало известно на заседании оперативного регионального штаба.

- Благодаря поручению сформирован борт и принято решение, что граждане, даже не имеющие билетов, жители Югры, будут вывезены на безвозмездной основе. Это очень взвешенное, выверенное решение, - заявил заместитель губернатора ХМАО Андрей Зобницев.

Возвращение 390 югорчан затянулось из-за разбушевавшейся в мире пандемии коронавируса. Напомним об эпидобстановке в Югре:

- На 24 апреля 2020 года в ХМАО лабораторно подтверждено 217 случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципалитетах. За минувшие сутки подтверждено два новых случая: в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, - уточнила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

ИСТОЧНИК KP.RU