За рубежом находятся до сих пор 390 югорчан
Стало известно, что за рубежом находится свыше 390 граждан России - жителей Югры. Об этом стало известно на заседании оперативного регионального штаба.
- Благодаря поручению сформирован борт и принято решение, что граждане, даже не имеющие билетов, жители Югры, будут вывезены на безвозмездной основе. Это очень взвешенное, выверенное решение, - заявил заместитель губернатора ХМАО Андрей Зобницев.
Возвращение 390 югорчан затянулось из-за разбушевавшейся в мире пандемии коронавируса. Напомним об эпидобстановке в Югре:
- На 24 апреля 2020 года в ХМАО лабораторно подтверждено 217 случаев коронавирусной инфекции в 15 муниципалитетах. За минувшие сутки подтверждено два новых случая: в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, - уточнила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
ИСТОЧНИК KP.RU