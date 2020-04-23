Активисты Югры бьют тревогу: центр для бездомных животных в Сургуте остро нуждается в помощи

23 Апр 2020 2020-04-23T10:34:56+03:00

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Во времена пандемии в помощи нуждаются, не только люди, но и животные. Подопечные центра «Дай лапу» в Сургуте рискуют остаться без питания. Как отметили в пресс-службе ОНФ ХМАО, помочь питомцам центра можно присоединившись к всероссийскому проекту помощи животным «Четыре лапы».

- Мы не можем еще раз подвести тех кошек и собак, которые сегодня находятся на попечении волонтеров общественного движения зоозащитников «Дай лапу», их уже однажды предали люди, по вине которых животные оказались на улице. Сейчас они ждут помощи - поделилась руководитель движения Александра Нуриева

Известно, что под опекой центра сегодня находятся 115 собак, каждая в месяц съедает примерно 15 кг сухого корма, а также более ста кошек, каждой из которых в день требуется два пакетика влажного корма.

Уже месяц прогулки из-за коронавируса запрещены. В данный момент жители Сургута не могут так же активно помогать животным.

- Мы в ответе за тех, кого приручили. Сегодня, я думаю, эту фразу надо немного изменить – «Я в ответе», просто потому, что человек, - отметил депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин.

Добавим, что пожертвования можно перечислить по номерам телефонов, которые указаны на сайте или по реквизитам движения «Дай лапу».

ИСТОЧНИК KP.RU