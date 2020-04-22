2020-04-22T18:59:47+03:00
Общество

Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе

Осмотрено уже более 28 тысяч человек
Руслан Савинов
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Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе. Фот оперштаба Югры.Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе. Фот оперштаба Югры.
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В ХМАО на данный момент работают пять межмуниципальных КПП: Нижневартовск-Стрижевой 50 км, Сургут-Ноябрьск 175 км, Югорск-Таежный 437 км, Тюмень-Ханты-Мансийск 571 км, Иртыш-27 км.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, с среднем за день сотрудники КПП проверяют около полутора тысяч человек: с 6 по 21 апреля осмотрено 28 492 человека.

- Сотрудники ГИБДД проверяют документы водителей, рекомендуют пройти осмотр у медиков, - пояснили в оперштабе ХМАО.

Отмечается, что во время медосмотра у граждан бесконтактным градусником измеряют температуру, наблюдают наличие или отсутствие симптомов ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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