Югорчанам пояснили, как устроена работа КПП в регионе
В ХМАО на данный момент работают пять межмуниципальных КПП: Нижневартовск-Стрижевой 50 км, Сургут-Ноябрьск 175 км, Югорск-Таежный 437 км, Тюмень-Ханты-Мансийск 571 км, Иртыш-27 км.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, с среднем за день сотрудники КПП проверяют около полутора тысяч человек: с 6 по 21 апреля осмотрено 28 492 человека.
- Сотрудники ГИБДД проверяют документы водителей, рекомендуют пройти осмотр у медиков, - пояснили в оперштабе ХМАО.
Отмечается, что во время медосмотра у граждан бесконтактным градусником измеряют температуру, наблюдают наличие или отсутствие симптомов ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU