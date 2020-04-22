2020-04-22T13:08:53+03:00
Общество

Югорским ветеранам приготовили уникальные подарки

75-летие Победы не омрачит даже пандемия коронавируса
Руслан Савинов
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Югорским ветеранам приготовили уникальные подаркиЮгорским ветеранам приготовили уникальные подаркиФото: pixabay.com
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В честь празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, Югры вручат подарочные наборы от имени губернатора региона.

- Забота о ветеранах, тружениках тыла – почетный долг и святая обязанность тех, кто живет сегодня под мирным небом, - сообщила директор департамента соцразвития ХМАО Тереза Пономарева. Всего в честь годовщины подарочные наборы получат 2115 ветеранов Югры.

Известно, что в наборы войдут югорские лакомства и дикоросы: ядро кедрового ореха в сосновом меду, ассорти клюква-ирга, конфитюр чернично-клюквенный, масло кедровое с живицей, гриб белый сухой, шоколад, конфеты ручной работы кедровые, травяной чай.

Кроме продуктов ветеранов – участников боевых действий - ждет еще один подарок – непременный атрибут военного времени – сувенирный репродуктор – копия образца 40-х годов XX века.

- Именно с таких репродукторов все услышали о начале войны, по нему ежедневно следили за сводками с полей сражений. Никто не останется без внимания, - пояснила Тереза Пономарева.

Добавим, что вручение подарков пройдет при строгом соблюдении всех мер профилактики и безопасности распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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