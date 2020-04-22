22 Апр 2020 2020-04-22T12:43:01+03:00

В Сургуте за два дня из окон многоэтажек выпали два человека. Фото из сообщества «К-Информ- Сургут» в соцсети "ВКонтакте".

Одна пострадавшая госпитализирована, а второй – погиб на месте

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В Сургуте из окна высотки выпала женщина. По данным сообщества «К-Информ- Сургут», пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в травматологию.

- Вечером 21 апреля из окна четвертого этажа на Островского, 9/1 выпала 33-летняя женщина. Она упала на газон: выжила, но получила множественные травмы, - сообщают источники паблика. Все обстоятельства ЧП выясняются, проводится проверка.

Кроме того, сегодня, 22 апреля, примерно в 6:00 из окна тринадцатого этажа на Билецкого, 6 выпал мужчина:

- Сургутянин упал на припаркованный во дворе «Форд-Фокус». От полученных травм пострадавший скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - также сообщают источники К-Информ- Сургут».

ИСТОЧНИК KP.RU