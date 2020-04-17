Сургутянин выпрыгнул с десятого этажа

17 Апр 2020 2020-04-17T09:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Сургута следственного управления Следкома Югры проводит процессуальную проверку по факту выпадения мужчины с одного из этажей высотного здания.

По предварительным данным, накануне, 16 апреля, примерно с 16 до 18 часов 44-летний работник одной из подрядных организаций, ранее проводивших в помещениях ремонтные работы, обойдя пропускной пункт, зашел в здание:

- Он поднялся на десятый этаж, откуда спустя непродолжительное время выпрыгнул, в результате падения получил не совместимые с жизнью травмы, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас проводятся мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашивают очевидцев и иных свидетелей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU