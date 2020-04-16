16 Апр 2020 2020-04-16T16:04:47+03:00

Дебошир избил ногами полицейского в Нижневартовске. Фото СУ СК по ХМАО.

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Следственный отдел Нижневартовска следственного управления следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, 8 марта 2020 года ночью подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на заднем сидении служебного автомобиля патрульно-постовой службы полиции воспользовался остановкой автомобиля и из мести за его задержание нанес ногами в область головы впереди сидящего за рулем автомобиля сотрудника полиции.

- Первоначально в автомобиль его поместили для доставки на медицинское освидетельствование в связи с нарушением общественного порядка ночью, - пояснили стражи порядка.

Отмечается, что сотрудник полиции получил телесные повреждения и физическую боль. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU