Дебошир избил ногами полицейского в Нижневартовске
Следственный отдел Нижневартовска следственного управления следкома Югры возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
По данным следствия, 8 марта 2020 года ночью подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения на заднем сидении служебного автомобиля патрульно-постовой службы полиции воспользовался остановкой автомобиля и из мести за его задержание нанес ногами в область головы впереди сидящего за рулем автомобиля сотрудника полиции.
- Первоначально в автомобиль его поместили для доставки на медицинское освидетельствование в связи с нарушением общественного порядка ночью, - пояснили стражи порядка.
Отмечается, что сотрудник полиции получил телесные повреждения и физическую боль. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.
ИСТОЧНИК KP.RU