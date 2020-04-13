Губернатор ХМАО показала Сургут из космоса

13 Апр 2020 2020-04-13T09:33:22+03:00

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Над Сургутом накануне, 12 апреля, в 11:28 в День космонавтики пролетел научно-исследовательский спутник Terra. Об этом сообщила на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» глава Югры Наталья Комарова.

- Он передал сигнал через станцию «Лоретт», размещенную на здании СурГУ. Отправил фотографии из космоса. Таким Сургут видят космонавты, - написала Комарова.

Известно, что «космическую» фотокарточку получили участники фестиваля «Взгляд из космоса»:

- Я с ними на связи. В онлайн-формате школьники, их родители изучали изображения Земли из космоса. На мастер-классах проверили состояние лесов, даже воссоздали аналогичную картину через фоторедакторы, - пояснила цель съемки из Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU