Губернатор ХМАО показала Сургут из космоса
Над Сургутом накануне, 12 апреля, в 11:28 в День космонавтики пролетел научно-исследовательский спутник Terra. Об этом сообщила на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» глава Югры Наталья Комарова.
- Он передал сигнал через станцию «Лоретт», размещенную на здании СурГУ. Отправил фотографии из космоса. Таким Сургут видят космонавты, - написала Комарова.
Известно, что «космическую» фотокарточку получили участники фестиваля «Взгляд из космоса»:
- Я с ними на связи. В онлайн-формате школьники, их родители изучали изображения Земли из космоса. На мастер-классах проверили состояние лесов, даже воссоздали аналогичную картину через фоторедакторы, - пояснила цель съемки из Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU