2020-04-13T09:33:22+03:00
Общество

Губернатор ХМАО показала Сургут из космоса

Спутник сделал детальные снимки
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО показала Сургут из космоса. Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.Губернатор ХМАО показала Сургут из космоса. Фото из "Инстаграма" Натальи Комаровой.
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Над Сургутом накануне, 12 апреля, в 11:28 в День космонавтики пролетел научно-исследовательский спутник Terra. Об этом сообщила на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» глава Югры Наталья Комарова.

- Он передал сигнал через станцию «Лоретт», размещенную на здании СурГУ. Отправил фотографии из космоса. Таким Сургут видят космонавты, - написала Комарова.

Известно, что «космическую» фотокарточку получили участники фестиваля «Взгляд из космоса»:

- Я с ними на связи. В онлайн-формате школьники, их родители изучали изображения Земли из космоса. На мастер-классах проверили состояние лесов, даже воссоздали аналогичную картину через фоторедакторы, - пояснила цель съемки из Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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