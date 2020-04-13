Югорчанин украл трактор под покровом ночи

13 Апр 2020 2020-04-13T09:17:47+03:00

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В Югре за минувшие дни случилось 108 преступлений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 63 нарушения закона, из них: грабеж, разбой, три угона, восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и десять краж.

Так, Новоаганске Нижневартовского района 20-летний молодой человек в квартире дома на улице Геологов похитил сотовый стоимостью 12 тысяч рублей. Ранее подозреваемый уже судим. Возбуждено уголовное дело, молодой человек под подпиской о невыезде

Тем временем в Октябрьском районе 25-летний подозреваемый вечером совершил угон трактора «Беларус» на базе пилорамы. Злоумышленник ранее судим и работает разнорабочим. Проводится проверка.

Также известно, что в ХМАО за прошедшие дни раскрыли 17 ранее зарегистрированных преступлений и выявили почти восемь тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU