Власти ХМАО проследят за нарушителями самоизоляции через «Цифровой пропуск»

10 Апр 2020 2020-04-10T14:48:32+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что со следующей недели в регионе начинается тестирование информационной системы «Цифровой пропуск», которая будет оперативно проверять законность нахождения югорчан вне дома. Аналитическая система зафиксирует факты передвижения потенциально инфицированных граждан.

- Вместе с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» и его модулем распознавания лиц будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома. Результаты мониторинга будут основанием для наложения штрафов лицам, нарушивших правила самоизоляции, - пояснили в региональном оперативном штабе.

- Обращаюсь ко всем землякам, режим повышенной готовности и обязательной самоизоляции в округе действует по-прежнему. Судя по тому, как ситуация развивается в округе и во всем мире, ограничения будут ужесточаться. Если мы будем дисциплинированы сейчас на этом этапе, то меньше ограничений нам придется накладывать в будущем, - подвела итог Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU