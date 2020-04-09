2020-04-09T11:54:23+03:00
Общество

Как в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницу

Рассказываем, как будет работать почта в Югре с 9 апреля
Руслан Савинов
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Как в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницуКак в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницуФото: pixabay.com
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Отделения Почты России в ХМАО в нерабочие дни продолжают работу. Клиентам предоставлен весь перечень услуг: пенсии, пособия и корреспонденция будут доставляться без изменений.

Тем не менее для избежания возникновения рисков для здоровья югорчан из-за коронавируса график работы отделений скорректирован.

До 30 апреля большинство отделений в ХМАО будут работать пять дней в неделю - с понедельника по пятницу. За исключением «дежурных» отделений почтовой связи, чей график работы не изменился, - сообщили сотрудники почты.

Добавим, что актуальный график работы отделений можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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