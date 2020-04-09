2020-04-09T11:24:37+03:00
Общество

Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАО

Деньгами можно распорядиться по пяти статьям расходов
Руслан Савинов
Поделиться:
Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАОПочти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАОФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Более 492 миллионов рублей выплачено из средств маткапитала семьям в Югре в марте 2020 года. Об этом стало известно от пресс-службы региональной думы.

Деньги получили более 1900 владельцев сертификатов, обратившиеся с заявлениями в феврале и первой половине марта.

- 1054 семьи решили направить средства на оплату ипотеки: 328 миллионов рублей. Выплаты получили и семьи, решившие направить средства маткапитала на покупку и строительство жилья. 428 югорских семей приняли решение направить средства на образование детей и детсады. Ежемесячные выплаты из средств маткапитала в марте получили 73 югорских семьи, - пояснила парламентарий Наталья Западнова.

Напомним, что средствами маткапитала можно распорядиться по пяти направлениям. Его размер в 2020 году составляет 466 617 рублей.

- Теперь выплата капитала распространяется не только на семьи с двумя детьми, но и на семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен первый ребенок, – отметила Западнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры
Как в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницу
Жители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналку
Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАО
Ребенок убежал из детского сада в Сургуте
За нарушение закона о противодействии коррупции оштрафован гендиректор организации в Югре
Завод в Когалыме подготовил 200 тонн антисептика
Более двух тысяч югорчанок в декретном отпуске пройдут переобучение
В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус
Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазина
Правила для беременных в Сургуте в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину
Наркоторговца осудят в Югре
«УАЗ-Пикап» упал с моста в Нижневартовске