9 Апр 2020 2020-04-09T11:24:37+03:00

Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАО Фото: pixabay.com

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Более 492 миллионов рублей выплачено из средств маткапитала семьям в Югре в марте 2020 года. Об этом стало известно от пресс-службы региональной думы.

Деньги получили более 1900 владельцев сертификатов, обратившиеся с заявлениями в феврале и первой половине марта.

- 1054 семьи решили направить средства на оплату ипотеки: 328 миллионов рублей. Выплаты получили и семьи, решившие направить средства маткапитала на покупку и строительство жилья. 428 югорских семей приняли решение направить средства на образование детей и детсады. Ежемесячные выплаты из средств маткапитала в марте получили 73 югорских семьи, - пояснила парламентарий Наталья Западнова.

Напомним, что средствами маткапитала можно распорядиться по пяти направлениям. Его размер в 2020 году составляет 466 617 рублей.

- Теперь выплата капитала распространяется не только на семьи с двумя детьми, но и на семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен первый ребенок, – отметила Западнова.

ИСТОЧНИК KP.RU