2020-04-09T11:22:47+03:00
Общество

Ребенок убежал из детского сада в Сургуте

Девочка жива – здорова, а педагоги отвечают перед прокуратурой
Руслан Савинов
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Ребенок убежал из детского сада в СургутеРебенок убежал из детского сада в СургутеФото: pixabay.com
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Прокуратура Сургута возбудила административное дело из-за нарушения в работе дошкольного учреждения. По данным пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, из детсада незаметно сбежал ребенок.

Известно, что маленькая девочка одного из детсадов Сургута смогла уйти с территории учреждения без родителей и какого-либо сопровождения взрослых. Сотрудники прокуратуры считают, что это произошло из-за невнимательности воспитателей.

По этому факту было возбуждено административное дело, на одного из работников учреждения. Сотрудника оштрафовали на десять тысяч рублей, троих привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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