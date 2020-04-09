Ребенок убежал из детского сада в Сургуте
Прокуратура Сургута возбудила административное дело из-за нарушения в работе дошкольного учреждения. По данным пресс-службы прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, из детсада незаметно сбежал ребенок.
Известно, что маленькая девочка одного из детсадов Сургута смогла уйти с территории учреждения без родителей и какого-либо сопровождения взрослых. Сотрудники прокуратуры считают, что это произошло из-за невнимательности воспитателей.
По этому факту было возбуждено административное дело, на одного из работников учреждения. Сотрудника оштрафовали на десять тысяч рублей, троих привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU