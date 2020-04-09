9 Апр 2020 2020-04-09T10:23:51+03:00

Более двух тысяч югорчанок в декретном отпуске пройдут переобучение Фото: pixabay.com

За два года женщины освоят наиболее востребованные профессии

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Находящихся в отпуске по уходу за ребенком 707 женщин Югры, которые обратились органы занятости пройдут обучение по наиболее востребованным профессиям в 2020 году. Подробнее об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО.

По словам специалистов, в среднем обучение длится около трех месяцев. В период учебы есть даже выплата стипендии в размере минимального размера оплаты труда и плюс районный коэффициент.

- При прохождении обучения возможна компенсация стоимости проезда, расходов по найму жилья в течение месяца, выплата суточных. Также предусмотрена оплата медосмотра. Для участия в проекте югорчанкам необходимо обратиться в центры занятости по месту жительства, - пояснили специалисты.

Добавим, что с 2020 по 2022 год запланировано переобучить и повысить квалификацию 2304 югорчанкам в отпуске по уходу за ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU