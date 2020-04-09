Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазина

9 Апр 2020 2020-04-09T09:53:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре за минувшие сутки, 8 апреля, случилось 65 преступлений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 50 нарушений закона, из них: два вымогательства, два угона, два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и десять краж.

Так, в Нижневартовске 17-летний молодой человек в квартире дома на улице Спортивная похитил планшет. Ущерб потерпевшему - 20 тысяч рублей. Отмечается, что подозреваемый ранее неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Сургуте полицейские установили 26-летнего подозреваемого в краже, который похитил продукты питания на сумму более 4200 рублей из магазина на улице Геологическая. Подозреваемый под подпиской о невыезде/ Возбуждено уголовное дело.

Также известно, что в ХМАО накануне раскрыли четыре ранее произошедших преступления и выявили более четырех тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU