2020-04-09T09:53:18+03:00
Общество

Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазина

Воришки под подпиской о невыезде
Руслан Савинов
Поделиться:
Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазинаПара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазинаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие сутки, 8 апреля, случилось 65 преступлений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, уже раскрыто 50 нарушений закона, из них: два вымогательства, два угона, два преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и десять краж.

Так, в Нижневартовске 17-летний молодой человек в квартире дома на улице Спортивная похитил планшет. Ущерб потерпевшему - 20 тысяч рублей. Отмечается, что подозреваемый ранее неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Сургуте полицейские установили 26-летнего подозреваемого в краже, который похитил продукты питания на сумму более 4200 рублей из магазина на улице Геологическая. Подозреваемый под подпиской о невыезде/ Возбуждено уголовное дело.

Также известно, что в ХМАО накануне раскрыли четыре ранее произошедших преступления и выявили более четырех тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор принял в эксплуатацию четыре полигона на севере Югры
Как в Югре работает почта с 9 по 30 апреля 2020 года: с понедельника по пятницу
Жители Сургутского района начнут получать электронные платежки за коммуналку
Почти полмиллиарда рублей пошли на выплаты маткапитала семьям в ХМАО
Ребенок убежал из детского сада в Сургуте
За нарушение закона о противодействии коррупции оштрафован гендиректор организации в Югре
Завод в Когалыме подготовил 200 тонн антисептика
Более двух тысяч югорчанок в декретном отпуске пройдут переобучение
В Сургуте открыли лабораторию для тестирования на коронавирус
Пара жителей Югры похитили планшет и продукты питания из магазина
Правила для беременных в Сургуте в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину
Наркоторговца осудят в Югре
«УАЗ-Пикап» упал с моста в Нижневартовске