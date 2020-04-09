Правила для беременных в Сургуте в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности
Для профилактики распространения коронавируса в Сургуте и Сургутском районе партнерские роды, посещения родильниц, новорожденных, беременных и гинекологических больных во всех отделениях «Сургутского клинического перинатального центра» временно прекращены.
- Это сделано для безопасности, в первую очередь, новорожденных, - обратили внимание врачи.
Также в период пандемии коронавируса и ограничены все виды плановой медицинской помощи в «Сургутском клиническом перинатальном центре» с 30 марта до особого распоряжения правительства РФ.
Отметим, что при возникновении вопросов о состоянии здоровья будущей матери или малыша необходимо обращаться в приемный покой АОПБ №1 по адресу улица Губкина 11/1 или приемный покой перинатального центра – улица Губкина 1/3).
- При возникновении экстренных ситуаций пациенты с гинекологическими проблемами могут вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в приемный покой дежурного гинекологического отделения, - пояснили врачи.
Все вопросы по посещениям можно уточнить по телефонам регистратуры консультативно-диагностического центра: 8 (3462) 31-79-41, 8 (3462) 52-97-35, 8 (3462) 52-97-36, 8 (3462) 52-97-13.
ИСТОЧНИК KP.RU