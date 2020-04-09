9 Апр 2020 2020-04-09T09:36:34+03:00

Правила для беременных в Сургуте в период коронавируса: где и как проходят обследования при беременности Фото: pixabay.com

Рассказываем, как работают в период самоизоляции те, кто помогают рождению новой жизни

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Для профилактики распространения коронавируса в Сургуте и Сургутском районе партнерские роды, посещения родильниц, новорожденных, беременных и гинекологических больных во всех отделениях «Сургутского клинического перинатального центра» временно прекращены.

- Это сделано для безопасности, в первую очередь, новорожденных, - обратили внимание врачи.

Также в период пандемии коронавируса и ограничены все виды плановой медицинской помощи в «Сургутском клиническом перинатальном центре» с 30 марта до особого распоряжения правительства РФ.

Отметим, что при возникновении вопросов о состоянии здоровья будущей матери или малыша необходимо обращаться в приемный покой АОПБ №1 по адресу улица Губкина 11/1 или приемный покой перинатального центра – улица Губкина 1/3).

- При возникновении экстренных ситуаций пациенты с гинекологическими проблемами могут вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в приемный покой дежурного гинекологического отделения, - пояснили врачи.

Все вопросы по посещениям можно уточнить по телефонам регистратуры консультативно-диагностического центра: 8 (3462) 31-79-41, 8 (3462) 52-97-35, 8 (3462) 52-97-36, 8 (3462) 52-97-13.

ИСТОЧНИК KP.RU