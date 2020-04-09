В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину
В Югре ищут пропавшего мужчину. По данным паблика «К-Информ - Сургут» в социальной сети «ВКонтакте», югорчанина зовут Маскаров Эдуард Ишдавлетович.
- На сегодняшний момент предположительно является бомжом. Может нуждаться в помощи. Разыскиваем в связи с тем, что утратил связь с родственниками, - гласят источники паблика.
Среди примет: телосложение среднее, рост около 170 см, на вид около 50-55 лет. Отмечается, что он может находиться в Сургуте или Сургутском районе.
- Всем кто видел этого человека или обладает хоть какой-то информацией о его местонахождении срочно сообщите по номеру: 89129097177, - обратились родственники мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU