2020-04-09T09:15:56+03:00
Общество

В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину

Югорчанин может нуждаться в помощи
Руслан Савинов
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В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину. Фото из паблика "К-Информ" в соцсети "ВКонтакте".В Сургуте и Сургутском районе ищут пропавшего мужчину. Фото из паблика "К-Информ" в соцсети "ВКонтакте".
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В Югре ищут пропавшего мужчину. По данным паблика «К-Информ - Сургут» в социальной сети «ВКонтакте», югорчанина зовут Маскаров Эдуард Ишдавлетович.

- На сегодняшний момент предположительно является бомжом. Может нуждаться в помощи. Разыскиваем в связи с тем, что утратил связь с родственниками, - гласят источники паблика.

Среди примет: телосложение среднее, рост около 170 см, на вид около 50-55 лет. Отмечается, что он может находиться в Сургуте или Сургутском районе.

- Всем кто видел этого человека или обладает хоть какой-то информацией о его местонахождении срочно сообщите по номеру: 89129097177, - обратились родственники мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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