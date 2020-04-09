Наркоторговца осудят в Югре
Правоохранители Мегиона утвердили обвинение в отношении 33 – летнего местного жителя.
По данным прокуратуры ХМАО, мужчину обвиняют по статье «Незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на незаконный сбыт».
По данным следствия, обвиняемый получал от неустановленного лица запрещенные вещества и сбывал через тайники-закладки на территории Мегиона. Общались со своими клиентами наркоторговцы исключительно в интернете.
При попытке продать очередную партию мегионца задержали полицейские. Судом, с заключил подозреваемого под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU