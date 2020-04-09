Наркоторговца осудят в Югре

9 Апр 2020 2020-04-09T09:05:38+03:00

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Правоохранители Мегиона утвердили обвинение в отношении 33 – летнего местного жителя.

По данным прокуратуры ХМАО, мужчину обвиняют по статье «Незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору» и «Покушение на незаконный сбыт».

По данным следствия, обвиняемый получал от неустановленного лица запрещенные вещества и сбывал через тайники-закладки на территории Мегиона. Общались со своими клиентами наркоторговцы исключительно в интернете.

При попытке продать очередную партию мегионца задержали полицейские. Судом, с заключил подозреваемого под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU