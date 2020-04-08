Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 9 апреля 2020 года составило 41 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 апреля 2020 года: 41 человек: за последние сутки прирост - плюс три случая:
- Два - на территории Нижневартовского района, один - в Мегионе. Все случаи расследованы, установлен источник инфекции пояснила, - замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.
По словам специалистов, чем старше человек, тем выше риск тяжелых осложнений. Известно, что пациенты, которые сейчас в тяжелом состоянии, один старше 50 лет, другой старше 60.
- Мы еще не на пике эпидемиологического подъема. Продолжайте соблюдать самоизоляцию, - обратились к жителям региона медики.
- Медорганизации обеспечены халатами, масками, респираторы и мы ожидаем еще поставок, - заверил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 41 случай заболевания, три человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 343 жителя региона, а 4 963 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU