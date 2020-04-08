8 Апр 2020 2020-04-08T23:02:05+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 9 апреля 2020 года составило 41 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 9 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 апреля 2020 года: 41 человек: за последние сутки прирост - плюс три случая:

- Два - на территории Нижневартовского района, один - в Мегионе. Все случаи расследованы, установлен источник инфекции пояснила, - замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

По словам специалистов, чем старше человек, тем выше риск тяжелых осложнений. Известно, что пациенты, которые сейчас в тяжелом состоянии, один старше 50 лет, другой старше 60.

- Мы еще не на пике эпидемиологического подъема. Продолжайте соблюдать самоизоляцию, - обратились к жителям региона медики.

- Медорганизации обеспечены халатами, масками, респираторы и мы ожидаем еще поставок, - заверил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 41 случай заболевания, три человека полностью выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 7 343 жителя региона, а 4 963 югорчан уже сняты с медицинского наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU