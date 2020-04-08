Штормовой ветер обесточил дачи в Сургуте

8 Апр 2020 2020-04-08T17:13:43+03:00

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В Сургуте сегодня, 8 апреля, по причине шквалистого ветра несколько дачных кооперативов остались без электричества.

Как известно, порывы ветра доходили до рекордных 25 метров в секунду. Поэтому схёст провода схлестнулись в кооперативах: «Ревитал», «Прибрежный», «Энергостроитель», «Полимер», «Сосенки» и «Заречный».

- Для восстановления электроснабжения задействовано четыре ремонтные бригады и спецтехника, - поделился главный инженер «СГЭС» Андрей Голубков.

Добавим, что на «СГЭС» в данный момент особый режим работы, который будет действовать до отмены штормового предупреждения. По прогнозам синоптиков, неспокойная погода сохранится и завтра, 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU