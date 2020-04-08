2020-04-08T14:07:07+03:00
Общество

Пять югорчан стали мастерами спорта

В списке четыре пауэрлифтера и художественная гимнастка
Руслан Савинов
Поделиться:
Пять югорчан стали мастерами спорта. Фото департамента физкультуры ХМАО.Пять югорчан стали мастерами спорта. Фото департамента физкультуры ХМАО.
Изменить размер текста:

Пятерым югорским спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России». Об этом стало известно от пресс-службы Минспорта РФ.

Так, в пауэрлифтинге почетное спортивное звание теперь носят Ольга Герасимова -Советский район, Евгений Лысенко - Сургут, Виталий Осипов - Сургут, Ян Торопов -Ханты-Мансийск. В художественной гимнастике - Юлия Кутлаева -Мегион.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Министерство спорта России внесло изменения по присвоению и подтверждению спортивных званий и разрядов.

- В случаях, когда спортивный разряд присваивается на определенный срок и спортсмен не имеет возможности подтвердить его из-за отмены или переноса соревнований, то действие его спортивного разряда будет продлено до возобновления проведения соревнований, - пояснили в Минспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанин оформил кредит, чтобы купить у аферистов стадо коз
Глава Сургутского района нашел способ взаимодействия с населением во время самоизоляции
Пять югорчан стали мастерами спорта
Мэрия Нефтеюганска пообещала расселить 300 балков
Житель Нефтеюганска попался с фальшивым дипломом
В Ханты-Мансийске ликвидируют последствия снегопада
Власти Ханты-Мансийска: «Социально-экономическая ситуация в городе - стабильная»
Кардиологи ХМАО проводят консультации по телефону для югорчан
Наркосбытчице из Нижневартовска вынесли приговор
Директор музея в Сургуте раскусил обман телефонных мошенников
Флэшмоб в поддержку медиков состоялся в Сургуте
Власти Нефтеюганска отчитались об итогах работы
Правоохранители ХМАО помогли жителям дома добиться перерасчета коммуналки
Качество дистанционного обучения проверят в Югре