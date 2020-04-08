Пять югорчан стали мастерами спорта

8 Апр 2020 2020-04-08T14:07:07+03:00

В списке четыре пауэрлифтера и художественная гимнастка

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Пятерым югорским спортсменам присвоили звание «Мастер спорта России». Об этом стало известно от пресс-службы Минспорта РФ.

Так, в пауэрлифтинге почетное спортивное звание теперь носят Ольга Герасимова -Советский район, Евгений Лысенко - Сургут, Виталий Осипов - Сургут, Ян Торопов -Ханты-Мансийск. В художественной гимнастике - Юлия Кутлаева -Мегион.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса Министерство спорта России внесло изменения по присвоению и подтверждению спортивных званий и разрядов.

- В случаях, когда спортивный разряд присваивается на определенный срок и спортсмен не имеет возможности подтвердить его из-за отмены или переноса соревнований, то действие его спортивного разряда будет продлено до возобновления проведения соревнований, - пояснили в Минспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU