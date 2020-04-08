2020-04-08T13:59:05+03:00
Общество

Мэрия Нефтеюганска пообещала расселить 300 балков

Обещание выполнят до конца 2020 года
Руслан Савинов
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Мэрия Нефтеюганска пообещала расселить 300 балков. Фото: Савинов Руслан.Мэрия Нефтеюганска пообещала расселить 300 балков. Фото: Савинов Руслан.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым и председателем городской думы Николаем Цыбулько ход расселения балков в городе.

- Будет ли демонтировано до 1 июня 72 зарегистрированных приспособленных для проживания строения, а до 1 сентября горожанам, проживающим в балочном фонде, будут предоставлены квартиры?, – обратилась к властям Нефтеюганска Наталья Комарова.

Выяснилось наличие 377 строений, признанных непригодными для проживания на начало 2020года.

- В части из них уже проведена работа. Так, 102 из них расселено, а 41 строение снесено. В части остальных балков заключены контракты. Нами также утвержден график по исполнению 133 судебных решений. В соответствии с планом, в 2020 году мы исполним 31 решение, в 2021 году – 55, а в 2022 – 47, – доложил Сергей Дегтярев.

В ходе онлайн-разговора он также добавил, что 72 приспособленных для проживания строения уже ликвидировано. До 1 декабря планируется расселить 30 аварийных жилых домов, снести 13 строений, распределить между гражданами приобретенные администрацией квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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