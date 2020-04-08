Житель Нефтеюганска попался с фальшивым дипломом

8 Апр 2020 2020-04-08T13:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Нефтеюганска обратился сотрудник по работе с персоналом одного из предприятий города.

По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчина сообщил, что один из работников предъявил сомнительный диплом о высшем образовании.

- Экспертно-криминалистическое исследование показало, что изображения на документе нанесены с помощью струйной печати, изображения же знаков серийной нумерации – бескрасочным тиснением пастой шариковых ручек черного цвета, - пояснили стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Виновному может грозить арест до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU