Житель Нефтеюганска попался с фальшивым дипломом
В полицию Нефтеюганска обратился сотрудник по работе с персоналом одного из предприятий города.
По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчина сообщил, что один из работников предъявил сомнительный диплом о высшем образовании.
- Экспертно-криминалистическое исследование показало, что изображения на документе нанесены с помощью струйной печати, изображения же знаков серийной нумерации – бескрасочным тиснением пастой шариковых ручек черного цвета, - пояснили стражи порядка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Виновному может грозить арест до полугода.
ИСТОЧНИК KP.RU