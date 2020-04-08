В Ханты-Мансийске ликвидируют последствия снегопада

8 Апр 2020 2020-04-08T13:29:17+03:00

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В Ханты-Мансийске накануне, 7 апреля, выпало 220 мм снега: это всего на 80 мм меньше месячной нормы.

- Главная задача – максимально быстрая расчистка проезжей части от снега для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и личного транспорта по основным магистралям города. В приоритете – обеспечение беспрепятственного доступа к территории медицинских учреждений и социальных объектов. Выведено 59 единиц техники, 63 человека задействованы в ручной уборке снега, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, управляющие организации также приступили к уборке снега во дворах. В этом им помогают 38 единиц техники и 153 дворника.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода в Ханты-Мансийске в ближайшие двое суток сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU